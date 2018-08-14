"Львов" расторг контракт с главным тренером по требованию ФФУ

Новости Спорт 14.08.2018 - 17:01
Фото: Жилмар Тадеу да Силва (fclviv.com.ua)
Фото: Жилмар Тадеу да Силва (fclviv.com.ua)

Жилмар покинул пост наставника

Футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмаром Тадеу да Силва. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что тренера сам подал в отставку, контракт расторгнут по соглашению сторон.

Официальный сайт "Львова" также опубликовал письмо от Федерации футболу Украины, в котором сообщается, что главный тренер команды Жилмар Тадеу да Силва не может занимать свою  должность, так как не имеет необходимого уровня квалификации.

В письме указано, что Жилмару необходимо иметь лицензию PRO, а у него лишь лицензия категории А. ФФУ отмечает, что это нарушение регламента.

ФФУ предоставила клубу время до 20 августа, чтобы они сделали изменения в тренерском штабе.

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