"Львів" призначив Бакалова новим головним тренером

Новачок УПЛ представив заміну Жілмар

Новим головним тренером "Львова" став 52-річний фахівець Юрій Бакалов. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі контракту не повідомляються. При цьому тренерський штаб "синьо-золотих левів" не зазнав жодних кадрових змін - Батіста, Юрій Панфілов, Тарас Гребенюк та Сергій Борзенко продовжують працювати з командою.

Левова частина тренерської кар’єри Бакалова пройшла у структурі київського “Арсенала”, де з 2010 по 2011 рік він працював на посаді головного тренера. Також в активі наставника - робота у грузинському “Зугдіді” та кам’янській “Сталі”.

Нагадаємо, раніше "Львів" припинив співпрацю з бразильським тренером Жілмар Тадея да Сілва через відсутність у нього відповідної для роботи на такій посаді тренерської ліцензії.