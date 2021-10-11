Львов и Луцк начали отопительный сезон: куда подадут тепло в первую очередь

Сегодня, 11 октября, отопительный сезон начался во Львове и Луцке. В первую очередь тепло получат объекты социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Львова и издание volynpost .

Как заявил мэр Львова Андрей Садовой, в первую очередь тепло подадут в больницы, поликлиники, школы и детские садики.

"Также тепло будет подаваться в дома жильцов. Думаю, что запуск отопления ориентировочно продлится двое суток. Знаю, что не все люди уже хотят тепло, ведь за это все нужно платить. Некоторые ОСМД просят отсрочить им этот процесс. Но похолодание идет, поэтому люди должны быть в тепле, чтобы меньше болеть", - отметил он.

В то же время по словам руководителя ГКП "Луцктепло" Ивана Скорупского, решение о том, будут ли дома жильцов с теплом, на местах принимают ОСМД и "жэки". Но уже сегодня тепло должно попасть в больницы и учебные заведения.

"Еще не было такого, чтобы все объекты одновременно были с теплом. Подготовка происходит постепенно", - добавил Скорупский.