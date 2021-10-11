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Львів та Луцьк розпочали опалювальний сезон: куди подадуть тепло в першу чергу

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Понеділок 11 жовтня 2021 11:58
Львів та Луцьк розпочали опалювальний сезон: куди подадуть тепло в першу чергу Фото: опалювальний сезон розпочався у Львові та Луцьку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 11 жовтня, опалювальний сезон розпочався у Львові та Луцьку. В першу чергу тепло отримають об'єкти соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Львова і видання volynpost.

Як заявив мер Львова Андрій Садовий, в першу чергу тепло подадуть в лікарні, поліклініки, школи та дитячі садки.

"Також тепло буде подаватися в будинки мешканців. Думаю, що запуск опалення орієнтовно триватиме дві доби. Знаю, що не всі люди вже хочуть тепло, адже за це все потрібно платити. Деякі ОСББ просять відстрочити їм цей процес. Але похолодання йде, тому люди повинні бути в теплі, щоб менше хворіти", - зазначив він.

Водночас за словами керівника ДКП "Луцьктепло" Івана Скорупського, рішення про те, чи будуть будинки мешканців з теплом, на місцях приймають ОСББ та "жеки". Але вже сьогодні тепло має потрапити до лікарень та навчальних закладів.

"Ще не було такого, щоб всі об'єкти одночасно були з теплом. Підготовка відбувається поступово", - додав Скорупський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігові вже цього тижня включать опалення.

Також повідомлялося, що опалювальний сезон в Києві може початися в найближчі дні.

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Львів Луцьк Опалювальный сезон
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