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Львочкіна виключили з Комітету з питань нацбезпеки

Фото: Сергій Льовочкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада вирішила виключили депутата від депутатської групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Рішення підтримали 236 депутатів Верховної Ради.

Зазначимо, що Льовочкін - це проросійський політик, народний депутат 9 скликання, колишній нардеп 6 та 8 скликань. Зауважимо, він залишив Україну незадовго до повномасштабного вторгнення РФ, а у 2022 році пропустив усі засідання Верховної Ради.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чи заберуть мандати у всіх нардепів від колишньої ОПЗЖ.

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