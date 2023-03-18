Львівську область вночі атакували "Шахедами", половину з них збили

Львівську область вночі атакували "Шахедами", три з яких влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram .

"Жителі Львівщини, близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed 136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші сили ППО", - написав він

Він подякував сили повітряного командування "Захід". "Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько", - зазначив Козицький.

За його даними, три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. "Приміщення пошкоджені. Найважливіше - постраждалих немає", - повідомив голова Львівської ОВА.