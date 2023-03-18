Львовскую область ночью атаковали "Шахедами", половину из них сбили

Львовскую область ночью атаковали "Шахедами", три из которых попали в нежилые помещения в Яворовском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram .

"Жители Львовщины, около 1 часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три избили наши силы ПВО", - написал он

Он поблагодарил силы воздушного командования "Запад". "Вы спасли много жизней и много имущества людей. Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко", - отметил Козицкий.

По его данным, три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. "Помещения повреждены. Самое важное - пострадавших нет", - сообщил председатель Львовской ОВА.