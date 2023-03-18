RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Львовскую область ночью атаковали "Шахедами", половину из них сбили

Фото: Львовскую область 18 марта атаковали "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Львовскую область ночью атаковали "Шахедами", три из которых попали в нежилые помещения в Яворовском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Жители Львовщины, около 1 часа ночи нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три избили наши силы ПВО", - написал он

Он поблагодарил силы воздушного командования "Запад". "Вы спасли много жизней и много имущества людей. Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко", - отметил Козицкий.

По его данным, три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе. "Помещения повреждены. Самое важное - пострадавших нет", - сообщил председатель Львовской ОВА.

Напомним, в ночь на 18 марта Россия атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе иранского производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовВойна России против Украины