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Над Львівською областю збили російські ракети

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Львівська область, Понеділок 31 жовтня 2022 09:35
Над Львівською областю збили російські ракети Фото: Сили ППО відпрацювали на Львівщині (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зусиллями протиповітряної оборони України у Львівській області збили кілька ракет, запущених Росією під час масованого обстрілу українських міст.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Керівництво регіону оголосило про успішну роботу сил ППО та пообіцяло невдовзі розповісти подробиці згодом. Водночас мешканців Львівської області закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", – ідеться в короткому повідомленні.

Сьогодні вранці армія РФ атакувала українські міста ракетами. Зокрема, у столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури.

Внаслідок атаки на Київ без світла та води залишилася частина міста. КМДА відзвітувала про початок роботи комунальних служб на місці аварій для відновлення послуг. Повітряна тривога в Києві прозвучала о 7-й ранку.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня – читайте у підбірці РБК-Україна.

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