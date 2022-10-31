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Над Львовской областью сбили российские ракеты

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Львовская область, Понедельник 31 октября 2022 09:35
Над Львовской областью сбили российские ракеты Фото: Силы ПВО отработали во Львовской области (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Усилиями противовоздушной обороны Украины во Львовской области были сбиты несколько ракет, запущенных Россией во время массированного обстрела украинских городов.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Руководство региона объявило об успешной работе сил ПВО и пообещало вскоре рассказать подробности. В то же время жителей Львовской области призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", – говорится в коротком сообщении.

Сегодня утром армия РФ атаковала украинские города ракетами. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

В результате атаки на Киев без света и воды осталась часть города. КГГА отчиталась о начале работы коммунальных служб на месте аварий для возобновления услуг. Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 7 утра.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.

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