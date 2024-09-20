У Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі після атаки "Шахедів"

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 20 вересня російські війська атакували Україну дронам-камікадзе. Рух "Шахедів" фіксувався у низці регіонів, а саме у Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Вінницькій, Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській та Сумській областях.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій області, Івано-Франківську та Рівному.

Також повідомлялося, що сили ППО працювали у Київській області.

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