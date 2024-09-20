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У Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі після атаки "Шахедів"

Фото: у Львівській та Черкаській областях спалахнули пожежі (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Наталія Юрченко

У Львівській та Черкаській областях упали уламки збитих російських дронів. Внаслідок цього виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram та голова Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram.

Повітряна тривога у Львівській області тривала з 03:56 до 04:32. У повітряний простір регіону  залетів один "Шахед". Сили ППО знищили безпілотник.

Унаслідок падіння уламків дрона близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл Львівської області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили рятувальники. 

Внаслідок атаки пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. Постраждалих немає.

 

 Фото: у Львівській області впали уламки дрона (facebook.com/LVIVDSNS)

За даними голови ОВА, у Черкаській області вночі знищили 13 дронів-камікадзе. 

У двох локаціях через падіння уламків дронів виникли пожежі, горіла лісова підстилка. Загоряння загасили. Обійшлося без постраждалих.

 

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 20 вересня російські війська атакували Україну дронам-камікадзе. Рух "Шахедів" фіксувався у низці регіонів, а саме у Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Вінницькій, Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській та Сумській областях.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у передмісті Дніпра, Запоріжжі, Хмельницькій області, Івано-Франківську та Рівному.

Також повідомлялося, що сили ППО працювали у Київській області.

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