Во Львовской и Черкасской областях вспыхнули пожары после атаки "Шахедов"

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 20 сентября российские войска атаковали Украину дронам-камикадзе. Движение "Шахедов" фиксировалось в ряде регионов, а именно в Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ровенской, Львовской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в пригороде Днепра, Запорожье, Хмельницкой области, Ивано-Франковске и Ровно.

Также сообщалось, что силы ПВО работали в Киевской области.

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