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Во Львовской и Черкасской областях вспыхнули пожары после атаки "Шахедов"

Фото: во Львовской и Черкасской областях вспыхнули пожары (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Наталья Юрченко

Во Львовской и Черкасской областях упали обломки сбитых российских дронов. В результате этого возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram и главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

Воздушная тревога во Львовской области длилась с 03:56 до 04:32. В воздушное пространство региона залетел один "Шахед". Силы ПВО уничтожили беспилотник.

В результате падения обломков дрона около 04:30 возник пожар в одном из сел Львовской области. Загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили спасатели.

В результате атаки повреждены три автомобиля (1 грузовой и 2 легковых), в жилых домах неподалеку выбиты окна. Пострадавших нет.

 

Фото: во Львовской области упали обломки дрона (facebook.com/LVIVDSNS)

По данным главы ОВА, в Черкасской области ночью уничтожили 13 дронов-камикадзе.

В двух локациях из-за падения обломков дронов возникли пожары, горела лесная подстилка. Возгорание потушили. Обошлось без пострадавших.

 

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 20 сентября российские войска атаковали Украину дронам-камикадзе. Движение "Шахедов" фиксировалось в ряде регионов, а именно в Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ровенской, Львовской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в пригороде Днепра, Запорожье, Хмельницкой области, Ивано-Франковске и Ровно.

Также сообщалось, что силы ПВО работали в Киевской области.

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