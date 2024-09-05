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У Львівській області зупинився пропуск на кордоні з Польщею: у чому причина

Ілюстративне фото: у Львівській області зупинився пропуск на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ввечері четверга, 5 вересня, у Львівській області припинено пропуск на кордоні з Польщею. Громадян не пропускають в обидві сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

 Як зазначили українські прикордонники, їм поступила інформація від польських колег щодо збою у роботі ба даних митної служби. Саме тому  не здійснюється оформлення в обох напрямках.

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - сказано у повідомленні.

"єЧерга" для автобусів

У 2023 році в Україні масштабували послугу "єЧерга" під автобуси. Наразі вона працює в режимі тестування на ключових пунктах пропуску для автобусів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні запрацює електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед них і ті, що розташовані на Львівщині.

У лютому 2024 року Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.

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