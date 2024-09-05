Во Львовской области остановился пропуск на границе с Польшей: в чем причина

Как отметили украинские пограничники, им поступила информация от польских коллег относительно сбоя в работе данных таможенной службы. Именно поэтому не производится оформление в обоих направлениях.

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.

"єЧерга" для автобусов

В 2023 году в Украине масштабировали услугу "єЧерга" под автобусы. Она работает в режиме тестирования на ключевых пунктах пропуска для автобусов.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены на Львовщине.

В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.

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