У Львівській області знайшли бойові частини російських ракет "Кинджал" та Х-101 (фото)

У Львівській області знайшли залишки російських ракет. Йдеться про частини ракет "Кинджал" та Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів потрібно не наближатися до них і не намагатися самостійно їх перемістити чи розібрати, а також телефонувати 101 або 102.

"Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Сапери ДСНС вилучили бойові частини ракет "Кинджал" та X-101. Їх після наймасовішого обстрілу України вилучили сапери 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС Львівської області.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, 26 серпня російські війська атакували Україну, випустивши 127 ракет та 109 дронів. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі України у 15 областях.

Енергетики назвали обстріл безпрецедентним ударом. Зокрема, під атаку потрапила Київська ГЕС. Станція не отримала критичних пошкоджень. Більше про Київську ГЕС і що буде у разі прориву греблі - у матеріалі РБК-Україна.

Після масштабного обстрілу та пошкоджень енергетики в Україні почали знову вводити відключення світла.

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