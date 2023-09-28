У Львівській області встановлять додаткові блокпости та обмежать рух під час комендантської години

Сьогодні, 28 вересня, перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик повідомив, що під час засідання Ради оборони Львівської області були заслухані звіти силовиків та військових області. Після чого було ухвалено посилення заходів з метою забезпечення безпекової ситуації в області.

"Це особливо стосується початку опалювального сезону. Один з моментів посилення безпекових заходів - встановлення додаткових блокпостів", - каже посадовець.

Водночас, за словами речниці СБУ у Львівській області Роксолани Яворської, такі заходи потрібні для того, аби не допустити вчинення різного роду провокацій, дестабілізації суспільно-політичної ситуації та проникнення диверсійно-розвідувальних груп, які можуть чинити диверсії та теракти у регіоні.

Годик також повідомив, що під час повітряних тривог та комендантської години на деяких ділянках буде обмежено рух вантажного та великогабаритного транспорту.

"Це робиться для того, щоби наші оборонці неба могли активно виявляти "шахеди". Транспорт створює певний шум. А нашим оборонцям потрібна максимальна тиша, щоби забезпечити нашу безпеку", - говорить перший заступник начальника Львівської ОВА.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру України

Нагадаємо, Росія активно атакувала українську енергетику минулого року, через що українці стикалися з вимкненням світла та навіть зникненням тепла взимку.

Цього року Україна формує багаторівнений захист для енергетичних об’єктів.

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що якщо росіяни не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.

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