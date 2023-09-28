Во Львовской области установят дополнительные блокпосты и ограничат движение во время комендантского часа

Сегодня, 28 сентября, первый заместитель начальника Львовской ОГА Андрей Годик сообщил, что во время заседания Совета обороны Львовской области были заслушаны отчеты силовиков и военных области. После чего было принято усиление мер с целью обеспечения ситуации безопасности в области.

"Это особенно касается начала отопительного сезона. Один из моментов усиления мер безопасности - установление дополнительных блокпостов", - говорит чиновник.

В то же время, по словам пресс-секретаря СБУ во Львовской области Роксоланы Яворской, такие меры нужны для того, чтобы не допустить совершения разного рода провокаций, дестабилизации общественно-политической ситуации и проникновения диверсионно-разведывательных групп, которые могут совершать диверсии и теракты в регионе.

Годик также сообщил, что во время воздушных тревог и комендантского часа на некоторых участках будет ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта.

"Это делается для того, чтобы наши защитники неба могли активно выявлять "шахеды". Транспорт создает определенный шум. А нашим защитникам нужна максимальная тишина, чтобы обеспечить нашу безопасность", - говорит первый заместитель начальника Львовской ОГА.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с отключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.