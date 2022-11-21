У Львівській області вперше в Україні запровадять е-квиток у приміських автобусах

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
"Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності", - написав Козицький.
Повідомляється, що переможцем стала компанія "Смарт-Тікет Технолоджі". Інвестор за свої кошти закупить валідатори і встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території області.
За словами Козицького, реалізація цього проєкту займе орієнтовно шість місяців.
Зазначено, що е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівської області максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний застосунок.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Львівській області на зиму планують відкрити понад 400 пунктів обігріву. Вони зможуть одночасно прийняти 70 тисяч людей.
Також раніше ми писали, що львівська вдада закликає містян готуватись до затяжних відключень світла.
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