Тиждень чи два: Садовий закликав готуватись до затяжних відключень світла

У Львові треба готуватись до затяжних відключень електроенергії, коли без світла та тепла треба буде жити не день чи два, а тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівського міського голови Андрія Садового в ефірі національного телемарафону.

"Ми готуємось до ситуації, коли без світла та тепла треба буде жити не день чи два, а тиждень чи два тижні", - додав міський голова.

Садовий пояснив, що наразі вибудовуються великі локації, де можна буде телефон зарядити чи чаю попити.

"Ми працюємо. Ми маємо до 1000 пунктів обігріву у Львові", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що для повного відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у Львівській області необхідно від 8 місяців до 1 року.

Раніше росіяни випустили по Львівській області понад 10 ракет.

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