У Львівській області вперше в Україні запровадять е-квиток у приміських автобусах

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Сьогодні відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування Львівської області незалежно від форми власності", - написав Козицький.

Повідомляється, що переможцем стала компанія "Смарт-Тікет Технолоджі". Інвестор за свої кошти закупить валідатори і встановить їх на приміські та міжміські автобуси, які курсують на території області.

За словами Козицького, реалізація цього проєкту займе орієнтовно шість місяців.

Зазначено, що е-квиток дозволить зробити обіг коштів у громадському транспорті Львівської області максимально прозорим, буде чіткий облік пільговиків, купляти квитки за проїзд можна буде через мобільний застосунок.