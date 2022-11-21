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Во Львовской области впервые в Украине введут е-билет в пригородных автобусах

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Львовская область, Понедельник 21 ноября 2022 18:00
Во Львовской области впервые в Украине введут е-билет в пригородных автобусах Фото: во Львовской области впервые в Украине введут е-билет в пригородных автобусах (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Львовская область первой в Украине введет е-билет в пригородных и междугородных автобусных маршрутах, курсирующих в пределах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Сегодня состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору инвестора (оператора) по внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования Львовской области независимо от формы собственности", - написал Козицкий.

Сообщается, что победителем стала компания "Смарт-Тикет Технолоджи". Инвестор за свой счет закупит валидаторы и установит их на пригородные и междугородные автобусы, курсирующие на территории области.

По словам Козицкого, реализация этого проекта займет ориентировочно шесть месяцев.

Отмечено, что е-билет позволит сделать обращение средств в общественном транспорте Львовской области максимально прозрачным, будет четкий учет льготников, покупать билеты за проезд можно через мобильное приложение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во Львовской области на зиму планируют открыть более 400 пунктов обогрева. Они смогут одновременно принять 70 тысяч человек.

Также ранее мы писали, что львовская удача призывает горожан готовиться к затяжным отключениям света.

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