UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області викрили підпільне виробництво неякісних комплектуючих до зброї

Фото: у Львівській області викрили підпільне виробництво комплектуючих до зброї (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Каріна Левицька

У Львівській області викрили незаконне виробництво неякісних комплектуючих до зброї, які надалі реалізовували українським військовим на бойові позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції, мешканці Львова – батько та син, облаштували приміщення під виробництво глушників до зброї. Долучивши ще двох громадян, налагодили їх збут під українським брендом.

Фото: у Львівській області викрили підпільне виробництво комплектуючих до зброї (t.me/mvs_ukraine)

Продавали пристрої для безшумної стрільби через інтернет-магазини із зазначенням хибних характеристик товару, а також фізичним та юридичним особам.

Надалі глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій. Проте в результаті неякісних комплектуючих погіршувалась точність стрільби, що інколи навіть призводило до їх розриву.

На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців.

Поліцейські завершили досудове розслідування у даній справі. Обвинувальний акт, затверджений Львівською обласною прокуратурою, скеровано до суду стосовно учасників злочинної групи.

У разі доведення вини правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, днями міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, коли в Україні запустять реєстр зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниЛьвівська область