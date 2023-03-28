У Львівській області викрили підпільне виробництво неякісних комплектуючих до зброї

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції, мешканці Львова – батько та син, облаштували приміщення під виробництво глушників до зброї. Долучивши ще двох громадян, налагодили їх збут під українським брендом.

Фото: у Львівській області викрили підпільне виробництво комплектуючих до зброї (t.me/mvs_ukraine)

Продавали пристрої для безшумної стрільби через інтернет-магазини із зазначенням хибних характеристик товару, а також фізичним та юридичним особам.

Надалі глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій. Проте в результаті неякісних комплектуючих погіршувалась точність стрільби, що інколи навіть призводило до їх розриву.

На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців.

Поліцейські завершили досудове розслідування у даній справі. Обвинувальний акт, затверджений Львівською обласною прокуратурою, скеровано до суду стосовно учасників злочинної групи.

У разі доведення вини правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, днями міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, коли в Україні запустять реєстр зброї.

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