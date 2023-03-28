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Во Львовской области разоблачили подпольное производство некачественных комплектующих к оружию

Фото: во Львовской области разоблачили подпольное производство комплектующих к оружию (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Во Львовской области разоблачили незаконное производство некачественных комплектующих к оружию, которые в дальнейшем реализовывались украинским военным на боевые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Как установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции, жители Львова - отец и сын, обустроили помещение под производство глушителей к оружию. Приобщив еще двух граждан, наладили их сбыт под украинским брендом.

Фото: во Львовской области разоблачили подпольное производство комплектующих к оружию (t.me/mvs_ukraine)

Продавали устройства для бесшумной стрельбы через интернет магазины с указанием ложных характеристик товара, а также физическим и юридическим лицам.

В дальнейшем глушители попадали на фронт, где их использовалось при ведении боевых действий. Однако в результате некачественных комплектующих ухудшалась точность стрельбы, что иногда даже приводило к их разрыву.

На жалобы от покупателей подпольные производители не обращали внимания. Аналогичные жалобы поступали и к официальному изготовителю, который обратился к правоохранителям.

Полицейские завершили досудебное расследование по данному делу. Обвинительный акт, утвержденный Львовской областной прокуратурой, направлен в суд в отношении участников преступной группы.

В случае доказательства вины правонарушителям грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, на днях министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, когда в Украине запустят реестр оружия.

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Министерство внутренних дел УкраиныЛьвовская область