У Львівській області без світла залишились майже 160 населених пунктів

У Львівській області через несприятливі погодні умови 159 населених пунктів залишились без електроенергії, спеціалісти вже ведуть відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівської ОВА.
Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, зі 159 населених пунктів, 83 з них без електропостачання повністю та 76 населених пунктів знеструмлені частково.
За його словами, над ліквідацією наслідків негоди в посиленому режимі працюють 197 фахівців у 46 бригадах "Львівобленерго". Також задіяли 69 одиниць техніки.
У ОВА також закликали дотримуватись правил безпеки під час негоди:
"Якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом", - додали у Львівській ОВА.
Раніше повідомлялось, що внаслідок масованих ворожих ракетно-дронових атак по Україні, впродовж сьогоднішнього дня – суботи, 22 листопада - у різних областях запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії.
Графіки відключень будуть застосовуватися у всіх регіонах України. Причина обмежень – це наслідки російських масованих ракетно-дронових терактів проти енергетики. Вимикати світло будуть з 00:00 до 23:59 – протягом усієї доби. Загальний обсяг одночасних вимкнень складе від 1 до 3,5 черг.
Паралельно протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.