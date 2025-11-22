RU

Общество Образование Деньги Изменения

Во Львовской области без света остались почти 160 населенных пунктов

Фото: во Львовской области без света остались почти 160 населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий 159 населенных пунктов остались без электроэнергии, специалисты уже ведут восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовской ОГА.

Как сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий, из 159 населенных пунктов, 83 из них без электроснабжения полностью и 76 населенных пунктов обесточены частично.

По его словам, над ликвидацией последствий непогоды в усиленном режиме работают 197 специалистов в 46 бригадах "Львовоблэнерго". Также задействовали 69 единиц техники.

В ОВА также призвали соблюдать правила безопасности во время непогоды:

  • на улице держитесь подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;
  • не паркуйте транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.

"Если вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком", - добавили во Львовской ОГА.

 

Ситуация со светом в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированных вражеских ракетно-дронных атак по Украине, в течение сегодняшнего дня - субботы, 22 ноября - в разных областях введены стабилизационные отключения электроэнергии.

Графики отключений будут применяться во всех регионах Украины. Причина ограничений - это последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против энергетики. Выключать свет будут с 00:00 до 23:59 - в течение всех суток. Общий объем одновременных отключений составит от 1 до 3,5 очередей.

Параллельно в течение суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

