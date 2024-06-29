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У Львівській області стався обвал на шахті, загинули гірники

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області стався обвал на шахті "Відродження", яка розташована у селі Межиріччя Червоноградського району. В результаті інциденту загинули двоє гірників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Як розповів Козицький, сьогодні на шахті на глибині понад 500 метрів обвалилася порода. Під завалами опинилися двоє гірників. На місці обвалу проводились пошукові роботи, до яких було залучено 15 рятувальників та 26 гірників.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося", - повідомив глава ОВА.

Так, в результаті інциденту загинули 37-річний Андрій Кончук та 36-річний Володимир Макогін.

Нагадаємо, у травні одна з шахт в Донецькій області потрапила під обстріл з боку армії РФ. Тоді в результаті російської агресії постраждали шестеро гірників.

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Львівська область