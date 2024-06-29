У Львівській області стався обвал на шахті, загинули гірники

Як розповів Козицький, сьогодні на шахті на глибині понад 500 метрів обвалилася порода. Під завалами опинилися двоє гірників. На місці обвалу проводились пошукові роботи, до яких було залучено 15 рятувальників та 26 гірників.

"На жаль, інформація про шахтарів, які опинилися під завалами породи на шахті "Відродження" у Червоноградському районі підтвердилася. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося", - повідомив глава ОВА.

Так, в результаті інциденту загинули 37-річний Андрій Кончук та 36-річний Володимир Макогін.