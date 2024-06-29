Во Львовской области произошел обвал на шахте, погибли шахтеры

Как рассказал Козицкий, сегодня на шахте на глубине более 500 метров обрушилась порода. Под завалами оказались два горняка. На месте обвала проводились поисковые работы, к которым были привлечены 15 спасателей и 26 горняков.

"К сожалению, информация о шахтерах, оказавшихся под завалами породы на шахте "Возрождение" в Червоноградском районе подтвердилась. К сожалению, спасти мужчин не удалось", - сообщил глава ОВА.

Так, в результате инцидента погибли 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогон.