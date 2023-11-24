У Львівській області "швидка" збила пішоходів, є травмовані

Аварія сталася вчора близько 22:30 на дорозі "Львів-Шегині" у селі Зимна Вода Львівського району.

За даними правоохоронців, водій карети швидкої допомоги марки Citroen, 62-річний львів’янин, їхав зі ввімкненими маячками синього кольору. Автомобіль здійснив наїзд на двох пішоходів: 17-річного мешканця Винників та 18-річну жительку одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП травми отримали обидва пішоходи та пацієнтка, яка була у "швидкій" - 52-річна мешканка одного з сіл району.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставили ДТП встановлюють.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.