У Львівській області в пункті збору металобрухту стався вибух, є загиблі та поранена

Що сталось

Як встановили правоохоронці, вчора, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту.

Вибух стався під час зважування металу, внаслідок чого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому - 42-річна місцева жителька. Жінка, яка разом з загиблим принесла металобрухт - отримала чисельні травми й наразі перебуває у лікарні.

"На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівської області, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху", - додає поліція.

Відкрито провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 264 - недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

Санкція загрожує 3 роками тюрми.