UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області в пункті збору металобрухту стався вибух, є загиблі та поранена

Фото: у Львівській області в пункті збору металобрухту стався вибух, є загиблі та поранена (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 24 квітня, у селі Старий Яр Львівської області пролунав вибух в пункті прийому металобрухту. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Що сталось 

Як встановили правоохоронці, вчора, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту. 

Вибух стався під час зважування металу, внаслідок чого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому - 42-річна місцева жителька. Жінка, яка разом з загиблим принесла металобрухт - отримала чисельні травми й наразі перебуває у лікарні. 

"На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівської області, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху", - додає поліція. 

Відкрито провадження 

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 264 - недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. 

Санкція загрожує 3 роками тюрми. 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що у Києві нещодавно загинув чоловік внаслідок вибуху гранати. Ще один інцидент з гранатою відбувся в листопаді минулого року у квартирі Дніпровському районі столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область