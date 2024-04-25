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Во Львовской области в пункте сбора металлолома произошел взрыв, есть погибшие и раненая

Фото: во Львовской области в пункте сбора металлолома произошел взрыв, есть погибшие и раненая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 24 апреля, в селе Старый Яр Львовской области прогремел взрыв в пункте приема металлолома. Известно о двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы у Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Что произошло 

Как установили правоохранители, вчера, 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома. 

Взрыв произошел во время взвешивания металла, в результате чего на месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница. Женщина, которая вместе с погибшим принесла металлолом - получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице. 

«На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты полиции Львовской области, а также сотрудники Яворивского районного отдела полиции. Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства происшествия, а также причину взрыва", - добавляет полиция. 

Открыто производство 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 264 - небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов. 

Санкция грозит 3 годами тюрьмы

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что в Киеве недавно погиб мужчина в результате взрыва гранаты. Еще один инцидент с гранатой произошел в ноябре прошлого года в квартире Днепровского района столицы.

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Львовская область