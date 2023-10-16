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Во Львовской области назначили нового начальника ТЦК: кто им стал

Львовская область, Понедельник 16 октября 2023 10:17
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Во Львовской области назначили нового начальника ТЦК: кто им стал Фото: Артур Ниязов и Максим Козицкий (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львовской области назначили нового начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Им стал полковник Артур Ниязов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"У Львовской области новый руководитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно приказу главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов. Сегодня нового руководителя представят коллективу", - сообщил Козицкий.

До этого полковник Ниязов проходил службу в должности начальника отдела по планированию оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

"Благодарю службу Героя Украины, полковника Дениса Чаюка, который также сегодня был с нами. Он пошел на повышение - заместителем командира воинской части А4767", - добавил глава ОВА.

Увольнение Дениса Чаюка с должности начальника Львовского областного ТЦК

Напомним, предыдущего главу Львовского областного ТЦК и СП, Героя Украины, полковника Дениса Чаюка уволили через месяц после назначения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подписал соответствующий приказ 6 октября.

Согласно указу, полковник Чаюк уволен с должности начальника Львовского ТЦК и СП и назначен на должность заместителя командира одной из воинских частей.

За время пребывания Чаюка в должности возглавляемый им ТЦК попал в скандал из-за того, что работники Самборского районного военкомата насильно удерживали в центре комплектования мужчину и избивали его.

А во время служебной проверки у начальника того же районного ТЦК нашли более четырех миллионов гривен необоснованных активов.

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Львовская область ТЦК
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