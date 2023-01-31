У Львівській області призначили нового начальника патрульної поліції після скандалу з перепусткою

Повідомляється, що під час оперативної наради за участю керівництва департаменту та особового складу патрульної поліції Львівської області перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький представив нового керівника - майора поліції Андрія Крутня.

Повідомляється, що Крутень з червня 2019 року і дотепер очолював патрульну поліцію Волинської області. Починав свій шлях він у патрульній поліції Рівненської області, де був на посаді поліцейського, потім командира роти. З грудня 2016 до червня 2019 року Крутень був заступником начальника управління патрульної поліції в Рівненській області.

Нагадаємо, що раніше очільник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на автомобілі площею Ринок у Львові. Через це його усунули з посади.

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