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У Львівській області призначили нового начальника патрульної поліції після скандалу з перепусткою

Фото: у Львівській області призначили нового начальника патрульної поліції після скандалу з перепусткою (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Львівській області призначили Андрія Крутня новим очільником патрульної поліції після того, як його попередник подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на машині по центральній площі Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Повідомляється, що під час оперативної наради за участю керівництва департаменту та особового складу патрульної поліції Львівської області перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький представив нового керівника - майора поліції Андрія Крутня.

Повідомляється, що Крутень з червня 2019 року і дотепер очолював патрульну поліцію Волинської області. Починав свій шлях він у патрульній поліції Рівненської області, де був на посаді поліцейського, потім командира роти. З грудня 2016 до червня 2019 року Крутень був заступником начальника управління патрульної поліції в Рівненській області.

Нагадаємо, що раніше очільник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на автомобілі площею Ринок у Львові. Через це його усунули з посади.

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Львівполиция