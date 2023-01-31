RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области назначили нового начальника патрульной полиции после скандала с пропуском

Фото: во Львовской области назначили нового начальника патрульной полиции после скандала с пропуском (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Елизавета Драбкина

Во Львовской области назначили Андрея Крутня новым главой патрульной полиции после того, как его предшественник подарил своей девушке пропуск для проезда на машине по центральной площади Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Сообщается, что во время оперативного совещания с участием руководства департамента и личного состава патрульной полиции Львовской области первый заместитель начальника департамента Алексей Белошицкий представил нового руководителя - майора полиции Андрея Крутня.

Сообщается, что Крутень с июня 2019 года до сих пор возглавлял патрульную полицию Волынской области. Начинал свой путь он в патрульной полиции Ровенской области, где занимал должность полицейского, затем командира роты. С декабря 2016 по июнь 2019 года Крутень был заместителем начальника управления патрульной полиции в Ровенской области.

Напомним, что ранее глава патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск для проезда на автомобиле площадью Рынок во Львове. Из-за этого его отстранили от должности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовполиция