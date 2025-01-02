У Львівській області прикордонники виявили у підлокітнику авто золота на 6 млн гривень

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українка "забула" задекларувати ввезені прикраси. Прикордонники під час перевірки виявили комерційну партію прикрас на мільйони гривень.

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