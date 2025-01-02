Во Львовской области пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен

"В пункте пропуска "Нижанковичи", что во Львовской области, пограничники обнаружили 1,5 кг золота, спрятанного в подлокотнике автомобиля "Тойота"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 37-летняя дончанка и 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение 61 слитка с пробой 999 и предоставить соответствующие подтверждающие документы на золото.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет 6 млн гривен. По факту обнаружения направлено сообщение в БЭБ Украины.

Фото: пограничники обнаружили в подлокотнике авто золота на 6 млн гривен (facebook.com/DPSUkraine)