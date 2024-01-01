У Львівській області працюють сили ППО

"У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "шахеди". Нічого не знімайте і ніде не викладайте! Не будьте помічниками оккупантів", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи були чутні в Миколаєві, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.

Також російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки росіян дронами зафіксовано прямі та осколкові влучення в житлові будинки в Одесі. Також повідомлялося про 8 поранених та одного загиблого.

Минулої ночі російські війська також запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи були чутні у низці східних, північних та центральних регіонів.