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У Львівській області працюють сили ППО

Фото: у Львівській області працюють сили ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Львівській області українські сили ППО працюють за ворожими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "шахеди". Нічого не знімайте і ніде не викладайте! Не будьте помічниками оккупантів", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи були чутні в Миколаєві, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.

Також російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки росіян дронами зафіксовано прямі та осколкові влучення в житлові будинки в Одесі. Також повідомлялося про 8 поранених та одного загиблого.

Минулої ночі російські війська також запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи були чутні у низці східних, північних та центральних регіонів.

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