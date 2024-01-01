Во Львовской области работают силы ПВО

"Во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, сбивающие вражеские «шахеды». Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте! Не будьте помощниками окупантов", - говорится в сообщении главы ОВА.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска поздно вечером 31 декабря запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины с южного направления. Взрывы были слышны в Николаеве,, а также в Херсонской области и в районе Днепра.

Также российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 января. В результате атаки есть погибший и раненые. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вследствие атаки россиян дронами зафиксированы прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе. Также сообщалось о 8 раненых и одном погибшем.

Прошлой ночью российские войска также запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.