У Львівській області працює ППО: помічено ворожі дрони

"У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи", - написав Козицький.

Він також повідомив, що ворожі дрони зафіксовано курсом Пасіки Зубрицькі – Давидів. Також один дрон було помічено неподалік Нового Роздолу.

Оновлено о 04:40.

У Львівській області було оголошено про відбій повітряної тривоги. Станом на цей час про постраждалих не повідомлялось.

Нагадаємо, в ніч на 20 травня Росія в черговий раз атакувала Україну дронами з півдня та півночі.

Атака на Львів та область 8 травня

Під час останнього масштабного ракетного обстрілу Росія запустила ракети по Львівській області. Тоді також повідомлялось про роботу ППО.

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