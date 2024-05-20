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Во Львовской области работает ПВО: замечены вражеские дроны

Иллюстративное фото: во Львовской области слышали работу ПВО 20 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во время масштабной дроновой атаки России на Украину вражеские беспилотники долетели и до Львовской области. Там работало ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во Львовской области по враждебным целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы", - написал Козицкий.

Он также сообщил, что вражеские дроны зафиксированы курсом Пасеки Зубрицкие – Давыдов. Также один дрон был замечен неподалеку от Нового Роздола.

Обновлено в 04:40.

Во Львовской области было объявлено об отбое воздушной тревоги. По состоянию на это время о пострадавших не сообщалось.

Обновлено в 05:00.

Во Львовской области снова объявлена тревога.

Обновлено в 05:30.

Как сообщил Козицкий, во Львовской области второй раз за ночь работает ПВО по вражеским дронам.

"По вражеским целям работают мобильные огневые группы", - написал он.

Напомним, в ночь на 20 мая Россия в очередной раз атаковала Украину дронами с юга и севера.

Атака на Львов и область 8 мая

Во время последнего масштабного ракетного обстрела Россия запустила ракеты по Львовской области. Тогда также сообщалось о работе ПВО.

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