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У Львівській області під час атаки був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

Львів, П'ятниця 29 березня 2024 10:15
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У Львівській області під час атаки був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури Фото: у Львівській області пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури 29 березня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Львівську область 29 березня росіяни атакували безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

За його словами, цієї ночі Львівську область атакували 11 "Шахедів" та дві ракети типу "Кинджал". Сили ППО збили всі ворожі дрони, але ракети знищити не вдалося.

Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у регіоні. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", - додав Козицький.

Масована атака 29 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворожі ракети долетіли до західних областей. Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Черкаській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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