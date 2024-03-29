У Львівській області під час атаки був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

Львівську область 29 березня росіяни атакували безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у регіоні. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За його словами, цієї ночі Львівську область атакували 11 "Шахедів" та дві ракети типу "Кинджал". Сили ППО збили всі ворожі дрони, але ракети знищити не вдалося.

Масована атака 29 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворожі ракети долетіли до західних областей. Головний удар ворога був націлений на об'єкти енергетики. Відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Черкаській та Івано-Франківській областях.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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