Фото: у Львівській області отруїлись більше 20 дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Львівській області відбулося масове отруєння дітей. Усіх госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, LVIV.MEDIA.

"Спалах гострої кишкової інфекції стався в одному із закладів відпочинку на Львівської області. Станом на вечір 26 червня захворіли 23 людини, усі госпіталізовані", - йдеться у повідомленні Центру. Серед провідних симптомів: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота. "Стан хворих середньої важкості. Працюють фахівці. Розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху", - додають спеціалісти. Всі, хто отруївся - діти Як пише LVIV.MEDIA, усі госпіталізовані - діти віком від 10 до 16 років, перебувають у Сколівській центральній лікарні та у лікарні в Стрию. "Пацієнти потрапили до лікарні із "Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді", туристичної бази "Карпати", що в селі Кам’янка, Стрийського району", - зазначає видання.