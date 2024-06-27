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Во Львовской области отравились более 20 детей

Львов, Четверг 27 июня 2024 11:35
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Во Львовской области отравились более 20 детей Фото: во Львовской области отравились более 20 детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области произошло массовое отравление детей. Все госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, LVIV.MEDIA.

"Вспышка острой кишечной инфекции произошла в одном из заведений отдыха во Львовской области. По состоянию на вечер 26 июня заболели 23 человека, все госпитализированы", - говорится в сообщении Центра.

Среди ведущих симптомов: общая слабость, повышение температуры тела, боли в животе, тошнота, рвота.

"Состояние больных средней тяжести. Работают специалисты. Начато эпидрасследование причин и условий возникновения вспышки", - добавляют специалисты.

Все, кто отравился - дети

Как пишет LVIV.MEDIA, все госпитализированные - дети в возрасте от 10 до 16 лет, находятся в Сколевской центральной больнице и в больнице в Стрые.

"Пациенты попали в больницу из "Львовского областного центра краеведения, экскурсий и туризма учащейся молодежи", туристической базы "Карпаты" в селе Каменка, Стрыйского района", - отмечает издание.

Не первый случай

В начале июня в Рени Одесской области произошло массовое отравление посетителей кафе. Большинство из них - дети.

Добавим, что в Украине начался эпидемический сезон холеры. Эта болезнь может быть опасной, особенно летом. По данным на 12 июня в Украине не было зафиксировано ни одного случая холеры. Но из-за разрушений растут риски в оккупированном Мариуполе.

Подробнее о том, как уберечься - в материале.

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