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Холера: українцям дали поради, як не заразитися

Україна, Субота 22 червня 2024 08:45
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Холера: українцям дали поради, як не заразитися Фото: українцям дали поради, як не заразитися холерою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Холера - небезпечне інфекційне захворювання, людина може захворіти після вживання води чи їжі, зараженої бактерією Vibrio cholerae. Для того, щоб цього не сталося, слід дотримуватись важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

Важливо пам'ятати, що джерелом збудника інфекції є людина, що захворіла, або носій вібріонів.

Де може бути холерний вібріон

  • у забрудненій воді при низьких температурах та у морській воді - 2 тижні і більше;
  • у харчових продуктах при кімнатній температурі протягом 2-5 днів;
  • на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж 8 годин;
  • у кишківнику окремих річкових та морських тварин - декілька місяців.

Симптоми захворювання

  • сильна діарея (частий, до 10 і більше разів за добу, пронос);
  • задижка, різка слабкість, м'язові судоми;
  • западання очей, посиніння губ і вушних раковин;
  • зниження температури тіла;
  • втрата пружності шкіри, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою.

При перших симптомах слід негайно звернутися до лікаря!

Що робити, щоб уникнути захворювання

Перш за все слід дотримуватись простих правил:

  • не купуйте продукти харчування, зокрема - рибу, у місцях стихійної торгівлі;
  • не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;
  • дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;
  • використовуйте чисту воду (за можливості бутильовану);
  • мийте овочі і фрукти перед вживанням;
  • ретельно проварюйте чи просмажуйте їжу перед вживанням.

Холера в Україні

В Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може бути небезпечною, особливо влітку.

У МОЗ зазначають, що без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті. Особливий нагляд спеціалісти проводять щороку з 1 червня до 1 жовтня.

Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, в Україні є ризик спалахів холери та гепатиту, зокрема через відключення світла. Ця ситуація може бути обумовлена ​​відключенням водопостачання при обмеженнях споживання електроенергії.

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