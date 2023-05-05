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У Львівській області до кінця червня планують запустити е-квиток для всіх автобусів

Фото: у Львівській області до кінця червня планує запустити е-квиток для всіх автобусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Влада Львівської області планує до кінця червня 2023 року запровадити безготівкову оплату за проїзд у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Як розповіли у відомстві, кожен валідатор буде прив'язано до маршруту та відповідної тарифної сітки. Це пов'язано з тим, що в області діють різні тарифи на проїзд.

Наразі в області тестують перші 26 валідаторів. Їх встановили в автобусах Рава-Руського напрямку. Невдовзі в області запрацюють ще 299 валідаторів.

В цілому їх мають встановити у всіх приміських та міжміських автобусах області - їх 1050, з них 700 - основні, приблизно 300 - підмінні або резервні транспортні засоби.

Раніше повідомлялося, що у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог.

Крім того, у столиці задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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