У Львівській області до кінця червня планують запустити е-квиток для всіх автобусів
Влада Львівської області планує до кінця червня 2023 року запровадити безготівкову оплату за проїзд у приміських та міжміських автобусних маршрутах, які курсують в межах області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
Як розповіли у відомстві, кожен валідатор буде прив'язано до маршруту та відповідної тарифної сітки. Це пов'язано з тим, що в області діють різні тарифи на проїзд.
Наразі в області тестують перші 26 валідаторів. Їх встановили в автобусах Рава-Руського напрямку. Невдовзі в області запрацюють ще 299 валідаторів.
В цілому їх мають встановити у всіх приміських та міжміських автобусах області - їх 1050, з них 700 - основні, приблизно 300 - підмінні або резервні транспортні засоби.
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