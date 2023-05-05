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Во Львовской области до конца июня планируют запустить е-билет для всех автобусов

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Львовская область, Пятница 05 мая 2023 18:20
Во Львовской области до конца июня планируют запустить е-билет для всех автобусов Фото: во Львовской области до конца июня планирует запустить е-билет для всех автобусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Власти Львовской области планируют до конца июня 2023 ввести безналичную оплату за проезд в пригородных и междугородных автобусных маршрутах, которые курсируют в пределах области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Как рассказали в ведомстве, каждый валидатор будет привязан к маршруту и соответствующей тарифной сетке. Это связано с тем, что в области действуют разные тарифы на проезд.

В настоящее время в области тестируют первые 26 валидаторов. Их установили в автобусах Рава-Русского направления. Вскоре в области заработают еще 299 валидаторов.

В целом их должны установить во всех пригородных и междугородных автобусах области – их 1050, из них 700 – основные, примерно 300 – подменные или резервные транспортные средства.

Ранее сообщалось, что в Киеве общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог.

Кроме того, в столице задумали сделатьбезопасные остановки-укрытия из-за угрозы ракетных ударов .

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