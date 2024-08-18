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У Львівській області через шторм дерево впало на вагон електрички, є постраждалі

Неділя 18 серпня 2024 18:53
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У Львівській області через шторм дерево впало на вагон електрички, є постраждалі Фото: електричка УЗ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 18 серпня, у Стрийському районі Львівської області внаслідок шторму, дерево впало вагон приміського поїзда 6424 Стрий - Івано-Франківськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Серед травмованих пасажири та залізничники. Як зазначили у компанії, всі вони оперативно отримали першу допомогу. Чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

Станом на момент публікації допису, о 18:00, поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою 1 година 42 хвилини. Пасажирів пересадили з ушкодженого вагона до резервного, який оперативно причіпили залізничники під час стоянки.

"Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків", - закликали в Укрзалізниці.

У компанії додали, що поїзди Укрзалізниці продовжують рух попри негоду.

Нагадаємо, що цього тижня Російська Федерація завдала ударів по енергетичній системі УЗ на півночі країни. Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій. Затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві затримали диверсантів, які готували серію підпалів на об'єктах УЗ.

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