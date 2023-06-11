У Львівській області через негоду залишилися без електрики майже 40 сіл

У Дрогобицькій громаді через пориви вітру частково знеструмлено вісім населених пунктів і один повністю знеструмлений.

У Жовківській громаді частково знеструмлено шість і повністю три населених пункти.

По два населені пункти повністю знеструмлено у Сколівській, Радехівській та Самбірській громадах.

Часткове знеструмлення також у Старосамбірській, Самбірській, Сколівській, Бориславській, Яворівській громадах.

Над відновленням електропостачання у Львівській області працюють 24 бригади ПрАТ "Львівобленерго" у складі 103 осіб. Задіяно 36 одиниць техніки.

В ОВА закликали мешканців області в разі пошкодження електромереж телефонувати: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Негода у Львівській області

Сильні дощі затопили селище Східниця у Львівській області. Через опади місцева річка вийшла із берегів. В області підтоплено будинки місцевих мешканців, інші споруди, дороги, а також пошкоджено мости.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Україні продовжуватимуться дощі, у деяких регіонах очікуються зливи, гроза та навіть град.

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