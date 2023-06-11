Во Львовской области из-за непогоды остались без электричества почти 40 сел

В Дрогобычской общине из-за порывов ветра частично обесточены восемь населенных пунктов и один полностью обесточен.

В Жовковской общине частично обесточены шесть и полностью три населенных пункта.

По два населенных пункта полностью обесточены в Сколевской, Радеховской и Самборской общинах.

Частичное обесточивание также в Старосамборской, Самборской, Сколевской, Бориславской, Яворивской общинах.

Над восстановлением электроснабжения во Львовской области работают 24 бригады ЧАО "Львовоблэнерго" в составе 103 человек. Задействовано 36 единиц техники.

В ОВА призвали жителей области в случае повреждения электросетей, звонить: 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно) или на другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Непогода во Львовской области

Сильные дожди затопили поселок Сходница во Львовской области. Из-за осадков местная река вышла из берегов. В области подтоплены дома местных жителей, другие постройки, дороги, а также повреждены мосты.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине продолжаться дожди, в некоторых регионах ожидаются ливни, гроза и даже град.

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