У Львівській області атакований об'єкт інфраструктури, є загиблий

Козицький зазначив, що атака тривала з 05:01 по 06:27. Ворог атакував крилатими ракетами об'єкт критичної інфраструктури, який був ціллю 24 та 29 березня.

Внаслідок атаки виникла пожежа, зруйнована адмінбудівля. Вогонь вже загасили.

Крім того, унаслідок атаки загинув чоловік. На місці "прильоту" триває розбір завалів.

"Під ними (завалами, - ред.) ще можуть бути люди", - зазначає Козицький.