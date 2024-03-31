UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області атакований об'єкт інфраструктури, є загиблий

Фото: росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Львівській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області 31 березня. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

Козицький зазначив, що атака тривала з 05:01 по 06:27. Ворог атакував крилатими ракетами об'єкт критичної інфраструктури, який був ціллю 24 та 29 березня.

Внаслідок атаки виникла пожежа, зруйнована адмінбудівля. Вогонь вже загасили.

Крім того, унаслідок атаки загинув чоловік. На місці "прильоту" триває розбір завалів.

"Під ними (завалами, - ред.) ще можуть бути люди", - зазначає Козицький.

 

Нічна атака

У Києві та низці областей ще з вечора 30 березня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Вночі у столиці та більшості регіонів ще двічі лунали сирени. Відомо, що ворожі ракети долетіли аж до заходу України.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що всього росіяни випустили вночі 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО збили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".

В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. Були знеструмлені кілька населених пунктів. Також в Одесі зупинилися трамваї та тролейбуси після нічної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниРакетна атака