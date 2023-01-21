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У Львівській області 80 населених пунктів залишилися без світла через негоду

Фото: 80 населених пунктів у Львівській області залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Негода залишила без світла понад 80 населених пунктів у Львівській області. З них 30 повністю знеструмлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Через снігопади у Львівській області станом на 12:00 без електропостачання 30 населених пунктів повністю та 53 – частково", - зазначив Козицький.

За його словами, найбільше постраждали від негоди Городоцький, Мостиський, Дрогобицький та Старосамбірський напрямки. Над відновленням живлення працюють 133 енергетики, залучили 46 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, захід України накриє мокрий сніг, а на решті території нашої країни без опадів.

При цьому українців попереджають про можливість сходження лавин у Карпатах, тому синоптики просять утриматися від походів у гори.

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